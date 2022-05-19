Російські військовослужбовці продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні, зокрема сексуальні злочини щодо маленьких дітей, а також пенсіонерів. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла у четвер, 19 травня, про сексуальні звірства російських військових, які вони вчинили на Харківщині.

За словами Денісової, впродовж цього тижня на гарячу лінію психологічної допомоги надходять повідомлення переважно із Харківської області, яку зараз активно звільняють від росіян наші військові. По допомогу телефонують і самі жертви насилля, і їхні родичі. За добу через пережите сексуальне насильство звернулися 10 людей, 8 з яких – діти.

«Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм; Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою; Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер; Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою», – коротко написала Денісова у Facebook.

Окрім того, за інформацією Денісової, росіяни зґвалтували двох пенсіонерів, це чоловіки віком 67 та 78 років.

Через вчиненні росіянами злочини, Україна звернеться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини. Денісова наголосила, що такі звірства російської армії є геноцидом українського народу, вона також закликала партнерів України у світі посилювати санкційний тиск на Росію, надавати Україні наступальну зброю, а також долучатися до розслідувань злочинів, вчинених росіянами.