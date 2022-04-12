Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про масові випадки зґвалтування під час окупації російськими військами міста Буча біля Києва.

У коментарі BBC Денісова повідомила про 25 жінок від 14 до 24 років, яких росіяни систематично ґвалтували у підвалі. За її словами, дев'ять із них зараз вагітні.

«Близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років були систематично зґвалтовані під час окупації в підвалі одного будинку в Бучі. Дев'ять із них вагітні. Російські солдати сказали їм, що вони будуть ґвалтувати їх настільки, що вони не захочуть сексуальних контактів ні з одним чоловіком, щоб завадити їм мати українських дітей», – сказала Денісова.

Омбудсменка розповіла про дзвінок 25-річної жінки, яка повідомила, що її 16-річну сестру зґвалтували на вулиці прямо на її очах.

«Вона сказала, що вони кричали: “Це станеться з кожною нацистською повією”, коли ґвалтували її сестру», – сказала Денісова.

Уповноважена з прав людини зазначила, що наразі неможливо встановити кількість таких випадків, бо не всі жертви готові розповісти, що з ними сталося.