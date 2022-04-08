Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у п'ятницю, 8 квітня, повідомила про зафіксовані факти зґвалтувань дітей та молодих жінок на Київщині.

За інформацією Денісової, у Бучі п’ятеро російських військових зґвалтували 14-річну дівчинку. Зараз вона вагітна. Також зафіксований випадок зґвалтування 11-річного хлопчика у Харкові. Дитину зґвалтували на очах у матері, яку прив’язали до стільця і змусили дивитись.

Окрім того, Денісова повідомила про випадок зґвалтування 20-річної дівчини в Ірпені. Її одночасно ґвалтували три росіянина.

«Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати! Зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року», – написала Людмила Денісова.

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

Станом на кінець березня 20% українських біженок заявили про сексуальне насильство зі сторони російських окупантів. Випадки зґвалтувань та знущань над українцями фіксує міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.