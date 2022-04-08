Країна-агроесор вносить зміни в законодавство щодо прискорено усиновлення дітей з Донбасу

За інформацією з різних джерел, до РФ примусово вивезли вже понад 120 тис. українських дітей. Це і сироти, і ті, хто має батьків, повідомила 8 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Наразі відомо, що частину дітей вивезено окупантами з Маріуполя в Донецьк та в напрям Таганрога. Російські загарбники зазначають, що це діти-сироти, проте всі діти-сироти разом з дитячими будинками було евакуйовано з Маріуполя централізовано 24-25 лютого в перші два дні війни», – повідомила у Facebook Людмила Денісова.

А враховуючи те, що держдума РФ вже опрацьовує відповідні зміни до законодавства щодо прискореної процедури усиновлення дітей з Донбасу, заміна родини для дитини буде вже неможливою.

За її словами, Україна не має відомостей про те, що діти, яких планують усиновити, мають статус сиріт або позбавлених батьківського піклування.

«Росія повторює сценарій 2014 року, коли нею було вивезено з окупованого Криму українських дітей так званим «потягом надії» для їхнього усиновлення. За незаконне викрадення дітей із Кримського півострова РФ було виключено із Європейської мережі омбудсманів з прав дитини(ENOC). Тепер рашисти, обстрілюючи ракетами і танками домівки українських громадян, вбивають батьків і викрадають наших дітей на окупованих територіях Сходу та Півдня України», – написала омбудсменка.

Людмила Денісова закликала Комітет ООН з прав дітей, Комітет ООН з прав людини, Глобальний Альянс національних інституцій з прав людини (GANHRI) втрутитись в ситуацію з метою недопущення незаконного переміщення з території України дітей – громадян України та їх подальше протиправне усиновлення на території агресора.