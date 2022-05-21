заблокувала в українських портах понад 20 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції

Росія заблокувала в українських портах понад 20 мільйонів тонн сільськогосподарських культур. Про це під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Укрінформу».

«Росія заблокувала майже всі порти. Усі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшника та іншого... 22 мільйони тонн сьогодні заблоковано Російською Федерацією», – сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, президент заявив, що Росія краде та вивозить українські культури. За його словами, у влади є розуміння, куди постачається крадена продукція. Він уточнив, що робота над цим питанням триває на рівні Міністерства закордонних справ України.

Зеленський зазначив, що необхідно розблокувати українські порти для унеможливлення харчової кризи у світі. Він зауважив, що це можна зробити різними шляхами, зокрема військовим. Він поінформував, що звертається з проханням надати необхідну зброю до міжнародних партнерів.

За інформацією видання, Україна виробляє суттєву частку світового продовольства, але не може поставити на світовий ринок рекордні осінні врожаї через війну, яку розв’язала Росією. Експорт зерна наразі обмежений до 500 тисяч тонн на місяць у порівнянні з 5 мільйонами тонн до війни. Це, за даними Мінагрополітики, спричиняє втрати у 1,5 млрд доларів.

Зазначимо, що на початку травня під час свого візиту до Польщі прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що кількість заблокованого Росією в українських портах зерна може сягати 90 млн тонн.

Нагадаємо, на початку травня ООН повідомила про блокування в українських портах 4,5 млн тонн зерна. Окупанти вивозили українське зерно кораблями з портів, а також забирали зерно і овочі на окупованих територіях. Урожай конфісковували у фермерів, грабували підприємства та просто знищували склади з зерном. Награбовану українську продукцію постачали в окупований Крим та на окуповані території. Також викрадене в Україні зерно росіяни намагалися продати Єгипту.

Ще у квітні ООН прогнозувала, що на світ чекає голод, якщо Росія не розблокує українські порти.