На тимчасово захопленій території у Запорізькій області окупанти вивозять олію з Пологівського олійноекстракційного заводу

Росія вивозить із окупованих територій олію. Окупанти пограбували Пологівський олійноекстракційний завод на тимчасово захопленій території Запорізької області та вивозять звідти олію, яка мала бути відвантажена за кордон. Про це повідомила у себе на сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Російські загарбники викрадають українську продукцію з тимчасово захоплених територій Запорізької області. Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод. Наразі звідти вивозять олію. Її підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які вже відчувають нестачу високоякісної української продукції», – розповіла Денісова.

За її словами, до окупації Пологівський олійноекстракційний завод був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств району.

Денісова нагадала, що викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Та звернулася до Комісії ООН.

Відзначимо, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту.

Також Денісова розповіла, що активно продовжується пограбування промислових активів Мелітополя. За її словами, нещодавно окупанти вивезли всю продукцію та обладнання із заводу «Біол». А днями місцеві зняли на відео склади з награбованим майном, які залізницею везуть до Криму. Більшість вантажу становить листова оцинкована сталь у рулонах.

У березні ZAXID.NET повідомляв, що росіяни прицільно стріляють по продуктових складах на Луганщині. Окрім того, з окупованої Херсонщини росіяни вивозять зерно і овочі: «надлишки» урожаю вирішили конфісковувати у місцевих фермерів. Також на Запоріжжі окупанти захопили тепличний комбінат і продають крадені овочі. А 2 травня російська ракета влучила в елеватор на Дніпропетровщині і зруйнувала склад із зерном.

За даними МінАП, Росія вже вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Зокрема з Луганщини росіяни вивезли майже трирічний запас зерна. За інформацією видання «Лівий берег», 27 тисяч тонн зерна РФ намагалася продати Єгипту.