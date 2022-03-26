Ще одна ознака «руського миру» – залишити мирних жителів без їжі

Російська армія, яка вторглася на територію України, прицільно завдає ракетних ударів по продуктових складах у Сєвєродонецьку Луганської області. Вони знають, де розташовані склади, але необізнані, наповнені вони чи ні, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, за тиждень було декілька прицільних влучань по продовольчих складах у Сєвєродонецьку. Чергове – ввечері 25 березня. Ніхто не постраждав.

«Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака «руського миру» – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають «спецоперацією»», – сказав Гайдай.

Він запевнив, що гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде. Харчі та все необхідне людям розвозять по підвалах та бомбосховищах, щоденно евакуюють громадян до безпечних регіонів, відновлюють комунікації.

«Підвозити їжу допомагають патрульні поліцейські та рятувальники. Останні, слід зазначити, вчора доставили десятки тонн води до Лисичанська та Золотого, їм вдалося навіть заживити одну із насосних станцій в Рубіжному та частково подати воду у місто», – зазначив глава ОДА.

Зазначимо, що 25 березня українські захисники знищили там 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників – до 170 людей.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі збили три ворожих літаки та три безпілотники типу «Орлан-10». Упродовж доби росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Золоте, Щедрищеве.