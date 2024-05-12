Для ліквідації пожежі залучили 180 надзвичайників

У неділю, 12 травня, у столиці Польщі Варшаві сталась масштабна пожежа у торговельному центрі. Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

За словами очевидців, пожежа виникла близько 03:00 ночі за місцевим часом. Пожежники кажуть, що вогонь, ймовірно, спалахнув у кількох місцях будівлі, розміри якої становлять 240 на 240 метрів. Перші пожежні підрозділи прибули на місце події через 11 хвилин після отримання повідомлення. На той час вогонь уже охопив дві третини площі залу.

За словами начальника Національної пожежної служби Польщі Маріуша Фелтиновського, для ліквідації пожежі залучили 240 надзвичайників та 99 пожежних автомобілів. Щоб загасити пожежу повністю може знадобитися близько десяти годин.

Фото WawaHotNews24

«Таке швидке поширення вогню є незвичайною ситуацією. Ми поки що не знаємо, що стало причиною пожежі. Не виключено, що не спрацювала система відключення окремих зон у залі, яка повинна була запобігти поширенню вогню», – розповів Маріуш Фелтиновський під час брифінгу. Він також додав, що вогонь швидко поширювався через накопичені всередині легкозаймисті матеріали, переважно текстиль.

Budynek hali na marywilskiej jest w dużej części zniszczony. Cały czas trwa akcja służb. Strażacy weszli już do budynku i w środku gaszą pożar. @RMF24pl pic.twitter.com/lFS15pEEMt — Jakub Rybski (@jakubrybski) May 12, 2024

У торговельному комплексі розташовані 1400 магазини. Здебільшого ці магазини були родинними бізнесами, які вели поляки, турки, в’єтнамці. За словами продавців, вони втратили все майно.

На місці події також група хімічного та екологічного порятунку. Наразі прилади не зафіксували перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Попередньо, внаслідок пожежі постраждалих немає.

Продавці, які були на місці і намагались на початку пожежі рятувати товар, повідомили журналістам, що протипожежні штори у торгових залах не спрацювали.

Урядовий центр безпеки попросив мешканців Варшави не відкривати сьогодні вікон та залишитись вдома.