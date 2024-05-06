Пожежа на заводі з виробництва лакофарбової продукції у Кропивницькому

У понеділок, 6 травня, у Кропивницькому на вулиці Виставковій сталась пожежа на заводі з виробництва лакофарбової продукції «Хімрезерв». На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Кропивницькому.

Як розповів «Суспільному» Юрій Ковальчук, який перебував на заводі, спочатку він почув звук вибуху, а потім побачив стовп диму.

За словами речниці ДСНС у Кіровоградській області Оксана Мачак інформація про пожежу на заводі до рятувальників надійшлао 13:25. На місце події прибули дев’ять пожежних машин і понад 30 рятувальників.

«Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Пізніше у ДСНС повідомили, що на місці події виявили тіло чоловіка, його особа та вік уточнюється.

Як повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пожежа на підприємстві – надзвичайна подія техногенного характеру. Голова ОВА доручив Центру контролю та профілактики хвороб дослідити якість повітря.

О 14:44 Андрій Райоквич повідомив, що рятувальники локалізували вогонь. Наразі причина пожежі невідома.

Доповнено. О 17:22 у прес-службі ДСНС повідомили, що рятувальники загасили пожежу на заводі.

«На жаль, один чоловік загинув, ще один травмувався – отримав опіки руки, проте від госпіталізації відмовився», – повідомили у ДСНС.

У ДСНС також зазначили, що причину пожежі та обставини смерті чоловіка встановлюють відповідні фахівці.