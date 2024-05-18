Протест влаштували водії вантажівок міжнародних перевезень

У суботу, 18 травня, на трасі Київ-Одеса в Кіровоградській області через зміни до мобілізації протестували далекобійники. Про це пише «РБК-Україна».

Як повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна, протест влаштували водії вантажівок міжнародних перевезень. Причиною для протесту, як розповіла вона, стало те, що за новим законом про мобілізацію, вони нібито не зможуть виїжджати за кордон.

«Тож водії вантажівок провели мирну акцію протесту, встали обабіч дороги Київ-Одеса на території Кіровоградської області, рух транспорту не перекривали, шляхи були проїзні. Було до 100 авто, зараз вже близько 15 лишилось», – зазначила Бережна.

Речниця Нацполіції наголосила, що порушень публічного порядку під час акції протесту далекобійників не було. Поблизу місця проведення протесту були присутні поліцейські наряди.

Наразі через протестувальників частково перекрита траса – для руху доступна одна смуга. Мітингарі кажуть, що це мирний протест і вимагають справедливості перетину кордону.

Зокрема, частково заблоковано рух поруч зі Савранню в Одеській області, є також інформація про скупчення вантажівок по обидва боки від Луполово (Черкаська область), пише «Суспільне».

На відео, яке поширюють у мережах, можна побачити, якого масштабу набув протест. Його учасники заявляють, що їх обурюють обмеження щодо перетину кордону, які не дають людям нормально працювати. Водії не погоджуються із тим, що з 18 травня прикордонники вимагають у них додаткові та оновлені документи.

Нагадаємо, що ДПСУ офіційно попередила, що з 18 травня прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документу в окремих категорій громадян.