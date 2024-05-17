Оновити облікові дані можна буде як офлайн, так і онлайн

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який почне діяти з 18 травня, усі військовозобов’язані чоловіки та жінки мають оновити свої облікові дані. Де це можна буде зробити, розповідає ZAXID.NET.

Як і де оновити дані

До 16 липня всі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані.

Оновити дані в ТЦК повинні чоловіки віком від 18 до 60 років, які підпадають під мобілізацію, включно з тими, хто перебуває за кордоном, незалежно від придатності чи обмеженої придатності до військової служби. Також під цю вимогу підпадають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, що перебувають на військовому обліку.

Закон передбачає декілька можливостей для реєстрації особистих даних як онлайн, так і офлайн:

електронний кабінет призовника;

ТЦК та СП;

ЦНАП.

Як поновити дані офлайн в Україні

Поновити дані можна в ТЦК та СП чи ЦНАП, узявши з собою копії та оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

посвідчення водія (за наявності).

Якщо у вас є право на відстрочку, згідно з новим законом, вам потрібно до основних документів взяти також ті, які підтверджують право на відстрочку:

документ про освіту;

документ про склад сім'ї (наявність дітей чи догляд за людьми з інвалідністю);

медичні документи.

Військовий облік за кордоном

Військовозобов’язані чоловіки, жінки та резервісти можуть розпочати офіційну роботу або навчання лише після того, як їх поставили на військовий облік, пише КОШТ.

Хто зобов’язаний бути на військовому обліку:

призовники віком від 16 до 25 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли віку перебування у запасі (до 60 років);

жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, за власним бажанням – жінки зі спеціальністю та/або професією, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Як оновити дані за кордоном

Поки Кабмін розробляє порядок оновлення військово-облікових документів таких громадян безпосередньо у консульствах, то пропонує декілька інших варіантів:

зробити це телефоном або листом на електронну пошту на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку;

скористатися електронним кабінетом.

Що буде, якщо не оновити дані за 60 днів

За порушення цього пункту закону у КУпАП є визначена сума штрафу – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн).

За повторне порушення штраф збільшується вдвічі – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн). До того ж порушників Національна поліція самостійно доставить до ТЦК та СП.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн) або виправними роботами на термін до одного року.

Військовий облік жінок

Жінки, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність після 30 грудня 2022 року, зобов’язані стати на військовий облік і надавати військово-облікові документи (військовий квиток) роботодавцю під час працевлаштування.

Непрацевлаштовані жінки з медичною або фармацевтичною освітою, мають самостійно прибути до відповідного районного (міського) ТЦК та СП для становлення на військовий облік військовозобов’язаних.