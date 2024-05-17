Із 18 травня в Україні запрацює новий закон про мобілізацію, а разом із ним – електронний кабінет призовника, що дозволятиме оновити дані без візиту до ТЦК та СП.

ZAXID.NET пояснює, як працюєватиме електронний кабінет та чи розсилатимуть через нього повістки.

Що таке е-кабінет військовозобовʼязаного

Електронний кабінет зможе створити кожен військовозобов’язаний, незалежно від того, чи буде він ним користуватися, чи ні. Зареєструватися там можна буде лише добровільно, це не є обов’язком для всіх. Внести свої дані в е-кабінеті зможуть як призовники, так і резервісти.

Е-кабінет у додатку Резерв+ стане альтернативою візиту у ТЦК або ЦНАП, куди, згідно з новим законом про мобілізацію, впродовж двох місяців мають з’явитися всі військовозобов’язані, аби оновити свої військово-облікові дані.

Також кабінет має унормувати отримання військовими соціальних послуг та унеможливити корупцію та бюрократію, що існує на місцях.

Як працюватиме е-кабінет

Новий сервіс для призовників Резерв+ має запрацювати з 18 травня. Створити свій кабінет можна буде через мобільний застосунок, доступний для завантаження на смартфонах в App Store та Google Play Market.

Створивши кабінет, військовозобов’язаний отримує доступ до своїх даних у системі міноборони «Оберіг» і може оновити їх в період з 18 травня до 16 липня без візиту до ТЦК. До кабінету достатньо внести:

номер телефона;

електронну пошту;

фактичну адресу проживання.

Також у кабінеті із різних державних реєстрів підтягнеться інформація про результати військово-медичних оглядів, а також дані про батьків і дітей, водійські права, судимості, виїзди за кордон, володіння іноземними мовами та наявність дозволу на зброю.

Надалі, за потреби, представники ТЦК самі сконтактують із власником електронної картки, наприклад, за необхідності проходження військово-лікарської комісії. Повістки і виклики до ТЦК та СП в електронний кабінет не надсилатимуть.