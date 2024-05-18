Шевченківський районний суд Львова визнав винним у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння інспектора патрульної поліції Львівщини Владислава Мельника. Свою провину він заперечив та заявив, що не був за кермом авто. Суддя позбавила його водійських прав на рік та оштрафувала на 17 тис. грн за п’яну їзду, а також ще на 850 грн за вчинення ДТП.

Як вказано у постановах суду, які оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, Владислав Мельник 18 лютого близько 22:30 керував автомобілем Mercedes-Benz E200 CDI на перетині вулиць Шевченка та Омеляна Ковча. За даними правоохоронців, водій бев неуважний, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з авто Jeep, якому не надав переваги в русі.

На місці ДТП Владислав Мельник погодився пройти перевірку на драгері, яка показала 1,48 проміле алкоголю, що у понад сім разів перевищує допустиму норму. На нього склали адмінматеріали через п’яну їзду та вчинення ДТП.

У матеріалах справи зазначено, що Владислав Мельник працює інспектором патрульної поліції Львівщини. Під час розгляду справи судом він заперечив свою провину та заявив, що не був за кермом автомобіля, але не вказав, хто саме керував авто. Адвокат Владислава Мельника неодноразово клопотав про відкладення розгляду справи, суд розцінює такі дії як спосіб затягнути розгляд.

Справи розглянула суддя Олександра Баєва, яка дослідила усі докази, зокрема відео з нагрудних камер патрульних, та визнала Владислава Мельника винним у вчиненні ДТП та їзді у стані алкогольного сп’яніння. Суддя позбавила його водійських прав на рік та оштрафувала на 17 тис. грн за п’яну їзду та ще на 850 грн за вчинення ДТП. Обидві постанови ще можна оскаржити.

Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила ZAXID.NET, що Владислав Мельник уже не несе службу у лавах патрульної поліції.