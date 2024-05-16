Поліцейські силоміць затримали велосипедистку, яка відмовилася показати документи

У середу, 15 травня, на вул. Володимира Великого у Львові велопатрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху велосипедистку, яка їхала тротуаром. Коли порушниця відмовилася показати документи, на місце події прибув спецпідрозділ тактико-оперативного реагування (ТОР), жінку силоміць затримали та доправили у відділ поліції. Керівництво патрульної поліції області зараз вивчає правомірність дій своїх підеглих.

Як повідомила Львівська асоціація велосипедистів, інцидент трапився на вул. Володимира Великого біля ресторану McDonald's. Велопатрульні зупинили велосипедистку, яка їхала тротуаром. Варто зауважити, що велодоріжка закінчується біля перехрестя з вул. Княгині Ольги і саме в цьому місці її немає.

Як видно з відео очевидців, на вимогу поліцейських показати документи, велосипедистка відмовилася. Після словесного конфлікту велопатрульні викликали на підмогу спецпідрозділ ТОР, працівники якого прибули на місце події у повному спорядженні та з автоматами. Загалом, за даними асоціації велосипедистів, до інциденту причетні понад сім поліцейських.

У результаті поліцейські силоміць затримали велосипедистку – її повалили на тротуар, вдягли наручники, після чого заштовхали у поліцейський мікроавтобус. Перехожі намагалися перешкодити силовому затриманню жінки, але їх попередили про відповідальність за перешкоджання роботі поліції.

«Відомо про застосування спецзасобів та фізичної сили до велосипедистки, її заштовхали в бус і відвезли в Франківський райвідділ, звідки її забрала карета швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні асоціації.

За даними очевидців, у травмпункті у велосипедистки діагностували множинні забої, зокрема, забої та розтягнення зв’язок плечового суглоба, підшкірні гематоми обох передпліч тощо.

У патрульній поліції розповіли ZAXID.NET, що вивчають обставини згаданого інциденту. «Наразі за фактом події, задля перевірки законності дій поліцейських, розпочате службове розслідування», – йдеться в повідомленні патрульної поліції Львівщини.