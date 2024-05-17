Після розголосу велосипедистка Ніна записала великий ефір з Остапом Стахівим

Велосипедистка Ніна Бойчук, яку затримали патрульні поліцейські 15 травня на вул. Володимира Великого у Львові, виявилася соратницею відомого львівського провокатора, антивакцинатора та антимобілізатора Остапа Стахіва. Також на місці події були присутні й інші його прихильники, які криками привертали увагу перехожих та знімали відео. Після резонансу вони записали спільний ефір.

31-річну велосипедистку зупинили патрульні за порушення ПДР (пункт 6 розділу 6) – їзду тротуаром на вул. Володимира Великого біля McDonalds, де немає велодоріжки. Вона навідріз відмовилася показати документи, що посвідчують особу. Така поведінка є характерною для послідовників руху Остапа Стахіва. Потім Ніна Бойчук покликала своїх однодумців, які втрутилися в конфлікт, а також зняли все відео, яке згодом поширили в соцмережах. Наступного дня, коли відбувся розголос щодо затримання, Остап Стахів записав з Ніною Бойчук 45-хвилинний ефір, який транслювався на його сторінках у соцмережах. На початку ефіру Стахів представив її як волонтерку, «яка працює у тому фонді, де ми зараз». Також він повідомив, що жінка родом не зі Львова, але вже тривалий час тут проживає.

Упродовж ефіру Стахів разом зі співведучим Назаром Олійником та Ніною Бойчук стверджували, що відповівши відмовою на вимогу патрульних показати документи, що посвідчують особу, вона діяла «по букві закону».

«Спершу докази правопорушення, а потім розглядаються матеріали справи, де вже треба показати якийсь свій документ чи просто назватися», – заявив Стахів.

Співведучий ефіру Назар Олійник, якого представили журналістом, відповів на зауваження коментаторів про те, що конфлікту можна було уникнути, якби на вимогу патрульних велосипедистка чемно показала документи.

«Ті, хто пишуть у коментарях, що треба було просто показати документи, а дайте мені просто тисячу гривень або ключі від своєї квартири. Просто дайте мені. Це я хочу до простаків звернулися», – маніпулятивно заявив він.

Частину ефіру Остап Стахів присвятив маргінальній антивакцинальній риториці, на яку схвально реагувала гостя Ніна. «А просто вдягніть маску. Згадайте, друзі, лохотрончик. А просто йди вколися, вакцинуйся. Просто. А зараз люди просто так вмирають від вакцинування. Ноги відмовляють, зір пропадає», – сказав Остап Стахів.

Ніна цілком погодилася з заявами Остапа Стахіва та Назара Олійника про «поліцейське свавілля». «На мою вимогу надати докази… Тому що вони вже поставили мене у статус правопорушника, мають бути докази. Якби вони надали мені докази, можливо, я б надала якийсь там документ. Я не знаю, який вони хотіли документ – чи мою конституцію чи що», – кілька разів повторила жінка.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що cаме категорична відмова велосипедистки показати документи, що посвідчують особу, стала причиною конфлікту та її подальшого затримання.

«Їй мали провести профілактичну бесіду і відпустити, однак жінка відмовилася надавати про себе будь-яку інформацію. Вона заперечувала воєнний стан в Україні і не йшла на контакт з поліцейськими. Казала, що вона не є фізичною особою. Її неодноразово просили предʼявити документи, але вона так і не пішла на контакт, а почала викликати групу підтримки», – зазначили в патрульній поліції.

Поліцейські зауважили, що на місце події приїхали громадяни із заздалегідь підготовленими боді-камерами, почали здійснювати знімання і провокувати конфлікт. «Жінка відмовилася добровільно проїхати у відділ поліції, тому її затримали», – додали в патрульній поліції.

Поліцейські також наголосили, що перевірка документів громадян під час воєнного стану необхідна задля безпеки.

Судячи зі сторінки Ніни Бойчук у Facebook, вона займається продажем меду. У неї вже були конфлікти з працівниками муніципальної варти, які робили їй зауваження за незаконну торгівлю медом на тротуарі біля зупинки громадського транспорту.

Ще одна з учасниць конфлікту з поліцейськими Наталья Реган, яка знімала відео та криками привертала увагу перехожих, схоже, теж є прихильницею Остапа Стахіва. На своїй сторінці у Facebook вона, як і Ніна Бойчук, поширює дописи з антимобілізаційними та антивакцинальними закликами.

Нагадаємо, 15 травня, на вул. Володимира Великого у Львові велопатрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху велосипедистку, яка їхала тротуаром. Коли порушниця відмовилася показати документи, на місце події прибув спецпідрозділ тактико-оперативного реагування (ТОР), жінку силоміць затримали та доправили у відділ поліції. Керівництво патрульної поліції області призначило службову перевірку для вивчення законності дій своїх підлеглих.

Відомого львівського провокатора Остапа Стахіва СБУ звинувачує у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, або на захоплення державної влади. За версією СБУ, дії Стахіва та його прибічників координувалися з Росії. У 2021 році у нього провели обшуки та затримали, однак згодом він вийшов з СІЗО під заставу у розмірі 1 млн грн. Гроші на заставу зібрали його прихильники.

Поки справа Стахіва розглядається в суді, він продовжує свою діяльність, зокрема, записує ефіри на антимобілізаційну тематику. Також він організовує платні курси, за результатами яких видає своїм прибічникам «журналістські посвідчення», також оформляє «посвідчення правозахисника».