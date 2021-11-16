Остап Стахів винаймає квартиру на вул. Франка, 60. Сюди прийшли працівники СБУ, щоб вручити йому підозру

У вівторок, 16 листопада, працівники Служби безпеки України проводять обшуки в відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. Про це повідомило одразу кілька Telegram та Instagram-каналів. Джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах підтвердили інформацію про обшуки.

Обшуки у квартирі Остапа Стахіва розпочались у вівторок, 16 листопада, близько 12:00. В оприлюдненому в Instagram-каналі White.Lviv відео видно велику кількість людей, які зібралися у квартирі та під'їзді будинку на вул. Франка, 60, де мешкає Остап Стахів. На відео видно працівників СБУ в касках, а також медиків і людей в цивільному одязі.

Джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах підтвердили інформацію про обшуки в помешканні Остапа Стахіва. У прес-службі СБУ наразі не надають офіційних коментарів.

СБУ проводить обшуки у квартирі Остапа Стахіва (скріншот з відео)

У квартиру до Остапа Стахіва прийшли кілька десятків його однодумців, серед яких так звані «журналісти Стремоусова» – прихильники антивакцинатора та проросійського провокатора з Херсона Кирила Стремоусова.

Нагадаємо, нещодавно львівські депутати звернулись до СБУ з заявами про притягнення його до відповідальності за поширення фейків про вакцинацію. На думку депутатів, діяльність Стахіва може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис повідомив, що також звернувся до Жидачівської державної податкової інспекції стосовно сплати податків Остапом Стахівим.

Хто такий Остап Стахів?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор та організатор проплачених акцій. Він став відомим на початку пандемії коронавірусу, коли публічно у своїх соцмереж заявляв, що ковіду не існує. Також Стахів поширює різноманітні фейки про вакцинацію та різні теорії всесвітньої змови. Він намагається переконати своїх підписників, що пандемія коронавірусу – це вигадка. Сторінки Стахіва вже неодноразово блокували YouTube та Facebook. Також під час карантину Остап Стахів неодноразово влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова й інших міст. Саме Остап Стахів організував пікет антивакцинаторів у Києві 3 листопада. Він називає себе керівником незареєстрованої організації «Права людини», на рахунок якої збирає гроші для своїх акцій.

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