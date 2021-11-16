36-річного Остапа Стахіва забрали в лікарню після обшуків у його квартирі

Львівського антивакцинатора Остапа Стахіва забрали в лікарню після скарг про погане самопочуття. Після обшуків, які провела СБУ у його квартирі, Стахів заявив про погане самопочуття і йому викликали швидку допомогу. У львівській лікарні швидкої допомоги Стахіва оглянули медики, однак не знайшли підстав для його госпіталізації. Разом з тим в лікарню прийшло близько 20 агресивно налаштованих прихильників Остапа Стахіва. Адміністрація лікарні викликала поліцію, оскільки усі ці люди відмовлялися одягти маски та показати сертифікати про вакцинацію. У приймальні лікарні виникла штовханина між антивакцинаторами та поліцейськими.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 16 листопада, у квартирі 36-річного Остапа Стахіва СБУ провела обшуки та вручила йому підозру спробі повалення конституційного ладу в Україні. Спецслужбовці заявили, що знайшли докази причетності до діяльності Стахіва російських спецслужб. Галицький районний суд мав обрати міру запобіжного заходу Остапу Стахіву до кінця дня 16 листопада, однак засідання перенесли на 12:15 середи, 17 листопада.

У прес-службі прокуратури Львівщини не уточнили причини перенесення засідання суду щодо Остапа Стахіва. Втім, за інформацією ZAXID.NET, суд перенесли через нібито погане самопочуття Стахіва. Зокрема, після проведених обшуків Остапа Стахіва забрала швидка допомога, оскільки він заявив, що йому зле. Його доставили у львівську міську лікарню швидкої допомоги.

В.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко повідомив ZAXID.NET, що Остап Стахів не потребував госпіталізації.

«Його привезла швидка, лікарі провели всі необхідні обстеження. Потреби в госпіталізації не було», – сказав Євген Бойко.

Разом зі Стахівим у лікарню приїхали близько 20 його прихильників – ці ж самі люди, які приїхали до його помешкання під час обшуків СБУ. Вони увірвалися у приймальню лікарні без масок та сертифікатів про вакцинацію і почали агресивно себе поводити. На місце викликали поліцію.

Головний лікар лікарні швидкої допомоги Олег Самчук опублікував у Facebook відео з місця події, де видно, як люди без масок штовхають поліцейських і агресивно поводяться. Наразі незрозуміло, куди саме намагались прорватись антивакцинатори і в чому полягає мета їхньої присутності у лікарні. За словами Самчука, ця акція тривала близько 30 хвилин.

Після обстежень та акції в приймальні лікарні Остап Стахів покинув медзаклад.

Юристи пояснили ZAXID.NET, що Стахів може імітувати своє погане самопочуття, щоб уникнути арешту. Після оголошення про підозру Остапу Стахіву мали б обрати запобіжний захід. Стаття, за якою відкрили справу на Стахіва, передбачає до 10 років ув'язнення і його можуть відправити в СІЗО. Стахів міг би уникнути арешту, якби він перебував у лікарні з підтвердженим захворюванням.