

Цитата дня «Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через Covid-19. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють»

Віктор Ляшко, 3 листопада 2021 року



Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав організований 3 листопада під Верховною Радою мітинг антивакцинаторів насмішкою над медиками і родинами померлих від коронавірусу українців. Кілька сотень людей перекрили 3 листопада низку вулиць Києва і провели мітинг під Верховною Радою із гаслами «Ні примусовій вакцинації», «Скажи «ні» ковід-паспортам» тощо. Реакції поліції на проведення мітингу наразі нема, хоча Київ перебуває у червоній карантинній зоні, де заборонені масові зібрання. За минулу добу в Україні виявили понад 23 тис. нових хворих на коронавірус.