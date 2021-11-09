35-річний Остап Стахів – найактивніший антивакцинатор і провокатор Львова

Депутат Львівської міської ради від фракції «Голосу» Ігор Шолтис звернувся в Службу безпеки України через антивакцинаторські дії провокатора Остапа Стахіва. Шолтис вважає, що активність Стахіва може призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Про це йдеться у зверненні Ігоря Шолтиса, надісланому в СБУ у понеділок, 8 листопада. Наступного дня таке ж звернення в СБУ направили четверо народних депутатів.

На думку депутата від «Голосу» Ігоря Шолтиса, антивакцинатор Остап Стахів своїми акціями порушує статті Кримінального кодексу України, які стосуються порушення громадського порядку та намагання повалити конституційний лад в країні. Він також заявив, що саме через поширення неправдивої інформації про коронавірус загинули тисячі українців. Шолтис вважає, що дії Остапа Стахів можуть координуватися спецслужбами Росії, тому просить СБУ притягнути провокатора до відповідальності.

Звернення Ігоря Шолтиса в СБУ від 8 листопада (фото Андрія Вихопня)

«Я досить радикально налаштований до несанкціонованого руху антиваксерів. Це питання національної безпеки, оскільки ці усі рухи починаються не виключено з посилу від РФ, російських спецслужб. Вони зацікавлені у дестабілізації ситуації в Україні», – пояснив своє звернення до СБУ у коментарі ZAXID.NET депутат Ігор Шолтис.

Наступного дня подібне звернення в СБУ направили народні депутати об'єднання «Справедливість» Роман Лозинський, Наталія Піпа, Галина Васильченко, Ярослав Рущишин.

Звернення в СБУ від народних депутатів

Раніше в управлінні СБУ у Львівській області ZAXID.NET повідомляли, що не відкривали проваджень на Остапа Стахіва.

Хто такий Остап Стахів?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор та організатор проплачених акцій. Він став відомим на початку пандемії коронавірусу, коли публічно у своїх соцмереж заявляв, що ковіду не існує. Також Стахів поширює різноманітні фейки про вакцинацію та різні теорії всесвітньої змови. Він намагається переконати своїх підписників, що пандемія коронавірусу – це вигадка. Сторінки Стахіва вже неодноразово блокували YouTube та Facebook.

Також під час карантину Остап Стахів неодноразово влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова й інших міст. Саме Остап Стахів організував пікет антивакцинаторів у Києві 3 листопада. Він називає себе керівником незареєстрованої організації «Права людини», на рахунок якої збирає гроші для своїх акцій.