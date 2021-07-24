Дітям дали в руки плакати «Я здоровий без щеплень»

На акцію проти вакцинації, яку організував 24 липня у центрі Львова відомий псевдоактивіст Остап Стахів, привели чимало дітей. Вони разом із дорослими пройшли центром Львова із закликами проти щеплень.

У суботу, 24 липня, 35-річний Остап Стахів вкотре провів марш антивакцинаторів. Однодумці Стахіва із плакатами «Stop вакцинація» пройшлися центром Львова. Судячи з відео та фото з місця подій, на акцію організатори привели дітей, яким також видали плакати з закликами проти щеплень. При цьому дітей на акції було чимало.

На акцію Остапа Стахіва в центрі Львова вивели чимало дітей (фото Яни Бриглевич і скріншоти з відео)

Організатор акції Остап Стахів уже не вперше проводить у Львові такі марші проти вакцинації. Він постійно публічно закликає людей доєднуватись до його незареєстрованої організації «Права людей». Як бонус він обіцяє видавати своїм однодумцям нелегальні журналістські посвідчення.

До пандемії коронавірусу Остап Стахів був маловідомим у Львові провокатором, якого часто звинувачували в організації замовних акцій протесту. Регулярно намагається брати участь у виборах різного рівня, але жодного разу не переміг. У 2019-му балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про свою підтримку у понад 18%, хоча в результаті набрав 1,2% голосів виборців. У 2020 році він балотувався на посаду мера Львова і отримав лише 826 голоси виборців (0,36%).

Під час карантину Стахів з прибічниками неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, намагаючись довести, що коронавірус – це вигадка, а лікарні насправді є порожніми. Поліцейські кілька разів складали на Стахіва протоколи за недотримання карантину, однак судді постійно звільняють його від відповідальності.