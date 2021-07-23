Україна вже до осені 2021 року може знову опинитися в «червоній» зоні епіднебезпеки. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі каналу «1+1».

Свій прогноз Кузін аргументує активним поширенням штаму коронавірусу «Дельта» і низькими темпами вакцинації українців.

Він наголосив, що в Україні вже виявили штам коронавірусу «Дельта», який поширився в понад сотні країн світу і «викликає великі і дуже швидкі спалахи на території держав».

«До "червоної" зони, я впевнений, точно повернемося. Це питання часу», – сказав Кузін.

Головний санлікар додав, що до кінця літа хотіли б здійснити 10 млн щеплень. Наразі, за його словами, в Україні розглядають питання здійснення вакцинації у аптеках, тощо.