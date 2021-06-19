Штам коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії, стає домінуючим у світі. Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Сумія Свамінатан, яку цитує Reuters.

Вона зазначила, що цей штам рахується до того, щоб стати домінуючим через його підвищене передання.

Про стрімкий ріст заражень штамом «Дельта» повідомила, зокрема, Велика Британія.

Цей штам раніше називали «індійським». Потім ВООЗ його перейменувала на «Дельта», щоб уникнути дискримінації країн.

Раніше українські вчені повідомили, що цей штам зростання захворюваності на коронавірус зараз відбувається лише у трьох країнах Європи – РФ, Великій Британії та Португалії.

Вони вважають, що штам «Дельта» може спричинити в Україні нову хвилю Covid-19 ще до кінця літа.