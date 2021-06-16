Штам коронавірусу, який зараз активно циркулює в Росії, може ще до кінця літа спричинити в Україні нову хвилю Covid-19. Про це повідомляє Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України.

Цей штам раніше називали «індійським». Потім ВООЗ його перейменувала на штам «Дельта», щоб уникнути дискримінації країн. Українські науковці наголосили, що цей штам активно поширюється в РФ: на нього може припадати до чверті від усієї захворюваності на коронавірус у цій країні. Через це у Росії стрімко погіршується ситуація з коронавірусом, особливо у двох найбільших мегаполісах країни – Москві та Санкт-Петербурзі.

«Число випадків хвороби у Москві за останній тиждень подвоїлось, а на стрімке зростання числа госпіталізацій в обох мегаполісах вказують неофіційні джерела, що відстежують ці дані (офіційна інформація з Росії щодо госпіталізацій відсутня)», – кажуть у НАН України.

Там зазначають, що зростання захворюваності на коронавірус зараз відбувається лише у трьох країнах Європи – РФ, Великій Британії та Португалії. Саме у цих державах, наголошують українські науковці, штам «Дельта» найбільше поширився.

У НАН України рекомендують розглянути варіант із встановленням додаткового контролю міграції між Україною та країнами, в яких стрімко поширюється штам «Дельта».

«За недостатнього контроля міжнародної міграції та недостатніх темпів вакцинації нова хвиля може початися навіть раніше за осінь», – вважають у НАНУ.

За інформацією російського уряду, упродовж останніх п'яти днів у Росії фіксують 12-15 тисяч випадків коронавірусу щодня. З початку пандемії у цій країні вже виявили 5,2 мільйона хворих, 127 тисяч померли від ускладнень захворювання.