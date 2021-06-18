За півтора роки в Україні померли 877 медиків, які працювали з хворими на Covid-19

Від березня 2020 року, коли почалась пандемія коронавірусу, в Україні загинули 877 медичних працівників, які лікували хворих на Covid-19. Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час відкриття пам’ятника померлим медикам у Києві, передає УНІАН.

«Більше, ніж півтора року країна бореться з коронавірусною хворобою. За цей час ми втратили понад 50 тисяч українців. На жаль, серед цих українців і 877 медичних працівників. 877 героїв, які загинули під час порятунку інших від коронавірусної хвороби», – сказав Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіли 2 млн 228 тис. 192 людини. Одужали – 2 млн 147 тис. 972, а померли 51 тис. 952 людини.

За минулу добу в Україні зафіксували 967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

До слова, усі області України перебувають у «зеленій» карантинній зоні через спад захворюваності, а уряд послабив карантинні обмеження, зокрема ті, що стосуються дотримання дистанції та проведення масових заходів. Також українцям дозволили повертатись в Україну з-за кордону без обов’язкової самоізоляції.