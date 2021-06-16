Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 16 червня, продовжив карантин в Україні, введений через пандемію коронавірусу, до 31 серпня 2021 року. Про це він заявив на засіданні уряду. Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що карантин офіційно продовжили, однак деякі обмеження суттєво послабили.

За словами прем’єр-міністра, знову будуть послаблені карантинні обмеження. Зокрема, поки Україна перебуває у «зеленому» рівні карантину, то не потрібно проходити контроль самоізоляції через мобільний додаток «Вдома» – це дасть змогу його оновити.

За словами олександра Ткаченка, тепер будь-які масові заходи можна проводити без обмеження кількості глядачів і без дотримання дистанції. А якщо всі учасники вакциновані від коронавірусу або мають негативний лабораторний тест на коронавірус, то маски непотрібні.

«Тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) в приміщеннях дозволяється з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори. Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на Covid-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації – обмеження вище не застосовуються», – повідомив Ткаченко.

Крім того, раніше уряд:

дозволив роботу дискотек, нічних клубів та проведення святкових заходів у кафе і ресторанах;

дозволив кафе та ресторанам працювати цілодобово;

дозволив роботу усіх закладів розміщення (готелів, хостелів, кемпінгів та інших);

дозволив розміщення столиків у кафе та ресторанах на відстані 1,5 м один від одного замість 2 м.

Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.