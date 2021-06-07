Кабінет міністрів України ухвалив рішення про пом’якшення карантину в Україні та змінив умови в’їзду таким чином, щоб ті, хто приїхав в Україну, не перебували на самоізоляції. Про це йдеться у відповідній постанові уряду від 2 червня, опублікованій у понеділок, 7 червня.

Кабмін дозволив під час в’їзду до України пред’являти не лише негативний ПЛР-тест на коронавірус, щоб не перебувати на самоізоляції, а також ще й негативний тест на антиген, або міжнародний сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу препаратами, які сертифіковані ВООЗ.

Окремо уряд встановив нові правила:

дозволив проводити масові заходи із заповненістю двох третин місць ( якщо всі учасники та відвідувачі матимуть негативні ПЛР-тести або тести на антиген, або сертифікати про вакцинацію – жодних обмежень не застосовується );

); дозволив проводити спортивні заходи із заповненістю двох третин місць;

дозволив кінотеатрам заповнювати зали на дві третини (два ряди заповнені, один – порожній, тоді як дотепер дозволялася заповненість на 50%, а відвідувачі сиділи у «шахматному порядку»);

дозволив роботу дискотек, нічних клубів та проведення святкових заходів у кафе і ресторанах;

дозволив кафе та ресторанам працювати цілодобово;

дозволив роботу усіх закладів розміщення (готелів, хостелів, кемпінгів та інших);

дозволив розміщення столиків у кафе та ресторанах на відстані 1,5 м один від одного замість 2 м.

Уряд також визначив, що «зелену» карантинну зону в Україні можуть встановити, якщо жоден із регіонів не входить до «червоної» зони.

Нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні триває до 30 червня, але, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня.

Європейський Союз з 1 липня запускає паспорти вакцинації. На цю ж дату запланований їх запуск і в Україні. В уряді запевнили, що вони будуть сумісні з європейськими — тобто українці зможуть подорожувати до країн ЄС.