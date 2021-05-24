COVID-паспорти

В Україні планують запровадити «паспорти вакцинації» проти коронавірусної інфекції COVID-19 з 1 липня. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федорів під час наради у Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

«Глава держави поцікавився процесом підготовки «паспортів вакцинації». Віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі», — йдеться в повідомленні.

Водночас в ЄС наразі ведеться дискусія щодо єдиної системи функціонування COVID-паспортів. Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був його власник вакцинований або чи перехворів на коронавірус. Наявність COVID-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

В уряді України наголосили, що готові ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.

Нагадаємо, представники України та Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання «паспортів вакцинації».

Як відомо, з 1 червня в ЄС планують запустити систему Covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які вакцинували від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири – Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Крім того, Європейський Союз домовився про відкриття кордонів для туристів, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.