Європейська комісія сьогодні, 20 травня, оголосила про те, що було досягнуто угоду про запровадження цифрових Covid-сертифікатів на території ЄС. Це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм. Про це повідомили на сторінці Єврокомісії у Twitter.

«Ми маємо угоду щодо нашої пропозиції щодо запровадження цифрового сертифікату вакцинації від Covid-19 в ЄС», – заявили в Єврокомісії.

? We have a deal on our proposal for the EU Digital COVID-19 Certificate!



More details will follow shortly ↓#StrongerTogether — European Commission (@EU_Commission) May 20, 2021

Наразі подробиці угоди не розкриваються, але в Єврокомісії пообіцяли повідомити деталі пізніше.

Зазначимо, що досягти угоди щодо Covid-сертифікату лідерам Європейського союзу вдалося тільки з другої спроби. Переговори почалися ще вчора, але тоді угоди досягти не вдалося і дискусію вирішили продовжити сьогодні.

Як відомо, з 1 червня в ЄС планують запустити систему Covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які вакцинували від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири – Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Крім того, Європейський Союз домовився про відкриття кордонів для туристів, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.