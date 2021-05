Європейська комісія сьогодні, 20 травня, оголосила про те, що було досягнуто угоду про запровадження цифрових Covid-сертифікатів на території ЄС. Це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм. Про це повідомили на сторінці Єврокомісії у Twitter.

«Ми маємо угоду щодо нашої пропозиції щодо запровадження цифрового сертифікату вакцинації від Covid-19 в ЄС», – заявили в Єврокомісії.

? We have a deal on our proposal for the EU Digital COVID-19 Certificate!



