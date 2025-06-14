Поліція зареєструвала скаргу Тараса Кременя щодо концерту Вєрки Сердючки

Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь звернувся до поліції через концерт співака Андрія Данилка, який виступає під сценічним ім’ям Вєрка Сердючка. Омбудсмен повідомив, що 13 червня під час концерту у Бориспільському районі Київщини виконувалися російськомовні пісні та лунали звернення до глядачів російською мовою.

13 червня телеведучий та журналіст Віктор Дяченко повідомив, що звернувся до мовного омбудсмена щодо концерту Verka Serduchka & Band, який відбувся на Київщині того ж дня. Він звинуватив гурт у виконанні російськомовних пісень та зверненнях до глядачів російською мовою. Журналіст подав скаргу не тільки на виконавця, але і на ритейлера квитків Karabas.com та Osocor Residence, де відбувся концерт.

Омбудсмен відреагував на звернення активістів щодо концерту Вєрки Сердючки, та відео в соцмережах, на яких чутно російськомовні пісні у виконанні Данилка. Зокрема, на відео чутно пісні «Всё будет хорошо» та «Дольче Габбана», текст яких написаний російською мовою.

Зверніть увагу – відео містить пісні, що виконуються російською мовою

Він зазначив, що під час виступу виконавці порушили статті 23 та 29 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та нагадав, що у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовної музики.

«Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям “розваг” знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон – це про національну гідність. І відповідальність буде», – повідомив Кремінь.

На повідомлення омбудсмена відреагували у пресслужбі поліції Київської області. Там повідомили, що зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації, і що наразі триває перевірка.

На сторінках Вєрки Сердючки в соцмережах на момент публікації не було коментарів щодо звернення мовного омбудсмена. Втім, у коментарі «УП Життя» PR-директор Вєрки Сердючки заперечив, що Данилко спілкувався російською на концерті, назвавши вимову виконавця «діалектом».

«Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу», – повідомив він.

У команді Данилка також заперечили порушення мовного законодавства, посилаючись на Закон №2310-IX від 19.06.2023 року. В ньому йдеться, що законодавство «не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження».