Понад 10 школярів співають пісні російського виконавця та знімають це на відео

У соцмережах поширюють відео, як школярі співають пісні російського виконавця, зазначаючи, що йдеться про львівський ліцей №93. Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк уже відреагував на інцидент, заявивши, що з керівництвом школи та учнями проведуть розмову.

У телеграм-каналах ввечері 28 травня почали поширювати відео, як понад 10 школярів у туалеті львівського ліцею №93 співають пісні російського репера Моргенштерна та знімають це на відео.

«Нам справді прикро було побачити таке відео. Але це не про "розіп’яти", а про розібратися, зробити висновки й діяти. Ми вже з'ясовуємо всі обставини з керівництвом школи, додатково працюємо з учнями й батьками. Але давайте будемо чесні: ця ситуація – не лише про одну школу чи конкретне місто», – повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк, передає пресслужба ЛМР.

На відео звучить ненормативна лексика!

«Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сивеньким, а в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився Роман Потішка, а Юра Руф закінчив 93-тю десяток років до нас. “Сивий”, “Рибак”, “Паштет” і “Руф” вже загинули, захищаючи стіни цієї школи. Вони так і не дізнались, що Росія значно ближче, ніж ми усі думаємо.. “Уклінна дяка” поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили усіх моїх друзів», – написав колишній депутат ЛМР та військовий Ігор Шолтис.

Чиновник наголосив, що світогляд підлітків формується не лише у школах і це спільна відповідальність школи, родини та держави.

«Те, що сьогодні популярне в TikTok чи Spotify, теж формує світогляд підлітків. А отже, це вже наша спільна зона відповідальності — школи, родини, держави. І це робота не на один день. Це стратегія, якої має триматися вся країна, якщо ми хочемо виростити покоління, яке цінує свою мову, культуру і ціну свободи», – сказав Андрій Закалюк.

У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що на батьків школярів склали протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей.

«Інспектори служби освітньої безпеки відреагували на відео з подіями в одному з ліцеїв Львова. Діти публічно та свідомо викрикували нецензурну лексику і виконували уривки з пісень російського виконавця, які містять ненормативну лексику, аморальний зміст та пропагують неприйнятну для суспільства поведінку. Усіх батьків учасників цієї події викликали до навчального закладу, де на них інспектори склали протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей», – повідомили у патрульній поліції.

За даними стримінгового сервісу Spotify, одна з пісень Моргенштерна входить у Топ-50 найпопулярніших треків серед українців станом на 29 травня. Нагадаємо, що справжнє ім’я Моргенштерна – Алішер Валєєв. Після потрапляння під заборону в Україні він змінив прізвище на сценічне псевдо. В Росії Моргенштерн визнаний іноземним агентом.

Російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. У місті був оголошений траур по тих, хто загинув під час пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер Моргенштерн назвав траур «показухою» і закликав краще проводити перевірки по пожежній безпеці. За поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.