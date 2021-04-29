Російський репер Моргенштерн планував тур Україною, однак згодом скасував його

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) віднесло російського репера Алішера Валєєва, більш відомого під сценічним псевдонімом Моргенштерн, до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Про це зазначено на сайті відомства в четвер, 29 квітня.

Відповідний лист від Служби безпеки України надійшов до міністерства 22 квітня. До «чорного списку» за наказом МКІП російського репера Моргенштерна віднесли в середу, 28 квітня.

Мінкультури зазначило, що така процедура здійснюється автоматично, оскільки згідно з законодавством, МКІП не наділено повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до таких списків.

Зауважимо, що наразі в «чорному списку» перебуває 181 особа. Повний перелік можна переглянути за посиланням.

Чим відомий Моргенштерн

Російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. 8 грудня в місті був оголошений траур по тих, хто загинув під час пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер Моргенштерн назвав траур «показухою» і закликав краще проводити перевірки по пожежній безпеці.

Після цього на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити Моргенштерну виступати в Україні, але вона не набрала необхідної кількості голосів. Крім того депутатка Верховної Ради від «Європейської солідарності» Софія Федина хотіла заборонити Моргенштерну в'їзд в Україну. Вона писала у соцмережах з закликом підписників знайти факти, які б скомпрометували його.

Зазначимо, що він планував концерти в трьох українських містах. У Києві 3 червня, в Харкові 4 червня і 7 червня в Запоріжжі. За крісло в першому ряді на виступі в Києві організатори просять близько 4,5 тис. грн.

20 квітня стало відомо, що Моргенштерн скасував тур Україною, оскільки йому «стало страшно туди їхати».