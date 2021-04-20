Російський репер Моргенштерн заявив, що йому «банально страшно» їхати в Україну

Російський репер Алішер Валєєв, більш відомий під сценічним ім’ям Моргенштерн, який назвав жалобу за загиблими під час пожежі в одеському коледжі «показухою», скасував запланований на літо концертний тур містами України. Про це Моргенштерн заявив під час прямого ефіру в Instagram, повідомляє сайт «Букви».

«В Україну, наскільки я знаю, зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки у вас не дуже прикольні. І, мабуть, всі знову будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів уже все перенесли», – сказав він.

«Особливо після історії з Одесою, я думаю, ти пам'ятаєш. Мені правда страшно банально. Я не буду брехати, мені страшно їхати туди», – додав Моргенштерн.

Зазначимо, що російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. 8 грудня 8 грудня в місті був оголошений траур по тих, хто загинув під час пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер Моргенштерн назвав траур «показухою» і закликав краще проводити перевірки по пожежній безпеці.

Після цього на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити Моргенштерну виступати в Україні, але вона не набрала необхідної кількості голосів. Крім того депутатка Верховної Ради від «Європейської солідарності» Софія Федина хотіла заборонити Моргенштерну в'їзд в Україну. Вона писала у соцмережах з закликом підписників знайти факти, які б скомпрометували його.

Зазначимо, що російський реп виконавець планував концерти в трьох українських містах. У Києві 3 червня, в Харкові 4 червня і 7 червня в Запоріжжі. Водночас, зараз квитки ще знаходяться в продажу і ніяких новин про скасування або перенесення концертів немає. За крісло в першому ряді на виступі в Києві організатори просять близько 4,5 тис. грн.

Моргенштерн не виступав в окупованому Криму, але є прихильником президента РФ Володимира Путіна і глави Чечні Рамзана Кадирова.