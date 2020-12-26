Громадянці РФ заборонили в’їзд в Україну на три роки

Українські прикордонники заборонили в’їзд російській блогерці, яка раніше порушила порядок в’їзду-виїзду у тимчасово окупований Росією Крим. Про це у суботу, 26 грудня, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники не повідомляють ім’я 26-річної громадянки РФ. Відомо, що вона прибула до Києва авірейсом із Туреччини.

Росіянку не пропустили в Україну та заборонили в’їзд до країни на три роки. Наразі вона чекає зворотного рейсу.

Нагадаємо, раніше в’їзд в Україну через відвідування тимчасово окупованої території АР Крим заборонили російському актору Кирилу Гребенщикову.