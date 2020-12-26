Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну через відвідування Криму
Росіянка прилетіла до Києва авіарейсом з Туреччини
Суспільство — Максим Охримчук, сьогодні, 20:580
Громадянці РФ заборонили в’їзд в Україну на три роки
Українські прикордонники заборонили в’їзд російській блогерці, яка раніше порушила порядок в’їзду-виїзду у тимчасово окупований Росією Крим. Про це у суботу, 26 грудня, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.
Прикордонники не повідомляють ім’я 26-річної громадянки РФ. Відомо, що вона прибула до Києва авірейсом із Туреччини.
Росіянку не пропустили в Україну та заборонили в’їзд до країни на три роки. Наразі вона чекає зворотного рейсу.
Нагадаємо, раніше в’їзд в Україну через відвідування тимчасово окупованої території АР Крим заборонили російському актору Кирилу Гребенщикову.
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