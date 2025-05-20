18 травня у Львові провели відкритий Кубок України з бодібілдингу

У Львові провели відкритий Кубок України з бодібілдингу, під час якого один з учасників виступав під російську музику. WABBA Ukraine відреагувала на скандал та анулювала результати атлета.

Як вказано у повідомленні асоціації бодібілдингу WABBA Ukraine, 18 травня у Львові під час відкритого Кубку України з бодібілдингу один з учасників виступив під російську музику. У соцмережах повідомляють, що йдеться про учасника з Дніпра.

«Результати виступу атлета, під час якого прозвучала російськомовна пісня, анульовано. У регламент змагань внесено зміни, які чітко забороняють використання музичного супроводу мовою агресора у довільних програмах», – вказано у повідомленні організаторів Кубку України з бодібілдингу.

На відео звучить ненормативна лексика!

Після цього випадку WABBA Ukraine ухвалила рішення про попередню перевірку музичного супроводу для усіх учасників, а також про проведенні інструктажу суддівської та технічної команд щодо дотримання мовних стандартів.

«З моменту заснування WABBA Ukraine у 2005 році була єдиною, де усі офіційні змагання проводяться виключно державною – українською – мовою, що є принциповою позицією нашої спільноти. Президент федерації є чинним військовослужбовцем Збройних Сил України, а самі змагання неодноразово супроводжувалися благодійними ініціативами на підтримку армії, зокрема – проведенням аукціонів на користь ЗСУ. Також у рамках наших турнірів традиційно змагаються й атлети з інвалідністю – для нас це питання гідності, інклюзії та поваги до кожного учасника», – наголосили у WABBA Ukraine.

Загалом участь у Кубку України взяли понад 160 атлетів з різних областей України.