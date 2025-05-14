У Київській області звільнили директорку дитячого дошкільного закладу за те, що вона розмовляла російською і не отримала сертифіката про рівень володіння державною мовою. Управління освіти видало наказ про звільнення за невідповідність займаній посаді. Про це 13 травня повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, щоправда, не уточнила ані населеного пункту, ані назви чи номера самого садочка.

Надія Лещик отримала звернення від батьків про те, що керівниця освітнього закладу спілкується російською мовою і не реагує на зауваження. Недержавною вона спілкувалася і з дітьми, і з їхніми батьками, а також з членами колективу та на заходах в дитсадку. Посадовиця пояснювала це тим, що їй «так зручно спілкуватися».

Батьки зібрали відеодокази і надіслали їх освітній омбудсменці. Після цього Надія Лещик надіслала лист до засновника закладу освіти громади з вимогою перевірити, чи директорка садка володіє державною мовою.

«Орган управління освіти повідомив, у січні 2021 року директорці рекомендували підтвердити рівень володіння державною мовою, враховуючи, що документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою, подається ще до обрання чи призначення на посаду. Однак станом на квітень 2025 року директорка не надала державного сертифіката про рівень володіння державною мовою», – зазначила освітня омбудсменка.

За результатами атестації у квітні 2025 року директорку звільнили через невідповідність займаній посаді.

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Освітня омбудсменка нагадала, що відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти повинен вільно володіти державною мовою – українською. А за ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про освіту» мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Водночас, як інформує сайт «Освіторія», мовний омбудсмен Тарас Кремінь у квітні оприлюднив статистику скарг за 2025 рік. Він повідомив, що найбільше заяв щодо порушення мовного законодавства надходить з Києва. І освітня галузь – третя у списку: