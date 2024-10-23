Діти повинні спілкуватися українською і на перервах та після уроків

Народна депутатка України, секретарка комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа, яка зареєструвала законопроєкт про українськомовне середовище у школах, пояснила, чи будуть карати або штрафувати учнів і вчителів за порушення. Свої пояснення вона опублікувати у Facebook.

Як зазначила депутатка, довкола цієї теми виникає багато маніпуляцій і відверто неправдивої інформації.

«Ніхто не буде карати або штрафувати дітей. Законопроєкт передбачає, що засновники, керівники та педагоги мають сприяти створенню українськомовного середовища через бесіди, роз’яснення та заохочення, а не покарання. Конкретні заходи будуть прописані в підзаконних актах, які Кабмін і МОН розроблять у разі прийняття закону», – наголосила Наталія Піпа.

Втім, щодо вчителів ситуація дещо інша. У законопроєкті прописано, що будь-яка взаємодія на території закладу освіти, включно з перервами, має відбуватися державною мовою, оскільки це частина освітнього процесу. Насправді педагоги вже зараз зобов’язані спілкуватися українською мовою, і за порушення цих норм відповідальність існує вже сьогодні. Уповноважений із захисту державної мови має право складати протоколи та виносити постанови про адміністративні штрафи.

«Законопроєкт не запроваджує додаткових санкцій для вчителів, а лише уточнює вже чинні правила. Основна мета законопроєкту – уточнити, що перерва й інші активності на території закладу освіти – це теж освітній процес. Він не має на меті карати учнів і батьків. Тож жодних «мовних поліцейських» чи покарань для дітей не буде. Наша мета – сприяти створенню сприятливого україномовного середовища через діалог і підтримку», – підкреслила депутатка.

Нагадаємо, законопроєкт, який підготувала Наталія Піпа, зареєстрований 1 жовтня. Співініціаторами зазначений ще 31 депутат ВРУ з різних фракцій. Ініціативу нардеів підтримало і Міністерство освіти.