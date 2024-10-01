Депутатка стверджує, що на дітей, які розмовляють українською, тисне російськомовне середовище

Народна депутатка України, секретар комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа зареєструвала законопроєкт про українськомовне середовище у школах. Він передбачає заборону розмовляти російською на перервах та міжурочний час.

«Ми зобовʼязали усі школи із 2021 року надавати освітні послуги українською мовою, але проблема полягає в тому, що, виходячи з уроку, діти, а подекуди і вчителі – переходять на російську. Для того щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи», – повідомила Наталія Піпа 30 вересня на своїй сторінці у Facebook.

Депутатка наводить статистику моніторингу Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, згідно з якою впродовж 2023-2024 навчального року лише 41% учнів спілкувався виключно українською мовою під час уроків та перерв.

Поданий депутаткою законопроєкт введе до закону «Про освіту» поняття «українськомовного середовища» та зобовʼяже засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати його.

Наталія Піпа відзначає, що причиною таких рішучих кроків є тиск і булінг українськомовних дітей, конфлікти через мову у школах. Окрім того, діти, які погано знають українську, мають труднощі з навчанням, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше це може вплинути і на результати контрольних, ЗНО/НМТ.

«Звісно, є проблема, що в деяких сімʼях батьки з дітьми говорять російською. Тому важливо збільшувати кількість середовищ, в яких дитина буде спілкуватись українською. Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах у освітян, учнів та батьків “пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою”. Має бути сформоване нове правило: “суспільні і публічні місця – державною мовою”», – наполягає депутатка.

Законопроєкт, який підготувала Наталія Піпа, зареєстрований 1 жовтня. Співініціаторами зазначений ще 31 депутат ВРУ з різних фракцій. Наталія Піпа зазначає, що нововведення не передбачають штрафів, однак вона розраховує на розуміння і підтримку як батьків, так і освітян.