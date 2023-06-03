На прохання львів’янки припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно

У п’ятницю, 2 червня, у центрі Львова виник конфлікт між вуличним музикантом з Одеси та народною депутаткою Наталею Піпою. Увагу депутатки привернуло те, що вуличний музикант виконував пісню російського музиканта Віктора Цоя. На прохання львів’янки припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно. Тож Наталія Піпа викликала поліцію і написала заяву.

Відео інциденту львів’янка Наталія Піпа опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Конфлікт виник на вул. Саксаганського, 20, поруч хостелу Apartmens. Наталія Піпа підійшла до молодого хлопця із вимогою припинити співати мовою агресора. Таке прохання обурило музиканта. Усю розмову хлопець спілкувався російською та нецензурно висловлювався. Разом з ним був друг, але він поводився стриманіше.

«Цой – легенда року, розумієш, б*ять. Цой – легенда року, а ти зараз береш і до*обуєшся.Ти могла б йти по якихось своїх справах. У тебе, с*ка, є робота, діти, сім’я, чоловік. А ти береш і до*йобуєшся до того, що я співаю пісні Цоя. У тебе, с*кА, своїх справ немає чи що?», – відповів російською музикант.

Він також намагався переконати Наталію Піпу, що у спілкуванні російською немає нічого поганого. Мовляв, вся Одеса говорить російською.

«Одесу х*ярять більше, ніж Львів. В Одесі всі говорять російською. – Не всі говорять російською. – Я взагаліто тільки з Одеси приїхав. Там всі російською говорять. – Ну й що. – Може, я, б*ять, краще знаю, хто і як там говорить. – Я маю купу друзів, які в Одесі розмовляють українською. До*балася до мене за мову. Пішла н*хуй», – сказав молодик.

У коментарі ZAXID.NET Наталія Піпа пояснила, що не мала жодних претензій до мови, адже вона не заборонена.

«Я мала зауваження до того, що забороняє закон, це – виконання російськомовних пісень. При чому почала із доброго слова. Я їх попросила перестати співати і запитала, чи вони знають, що російські пісні заборонені. Вони мене послали. Я сказала, що, якщо вони не розуміють доброї мови, то будемо продовжувати говорити в поліції. Вони ще неповнолітні, а в них психологія, на жаль, радянських людей», – зазначила Наталія Піпа.

Львів'янка викликала на місце інциденту поліцію і в відділку написала заяву. Там з'ясувалося, що хлопці – неповнолітні.

«Я викликала поліцію, пішла з ними у відділок. Вони давали пояснення, я написала заяву про інцидент. Там виявилося, що в одного з них подвійне громадянство і, що вони неповнолітні. Я писала заяву, що вони порушували громадський спокій, не реагували на мої зауваження, використовуючи до мене матірну лайку. Один з них поводився агресивніше, інший – спокійніше. Двоє прописані в Одесі. Один з них працює у Львові. Відповідальності за російську музику, на жаль, зараз немає. Навіть не знаю чи їхні дії підпадають під дрібне хуліганство», – розповіла Наталія Піпа.

Зазначимо, з червня 2022 року в Україні вступив в дію закон про заборону російської музики. Відповідно з того часу є заборона на виконання та програвання в публічному просторі російськомовних пісень. Однак, показання за таке порушення наразі не передбачене.

«Я планую подати наступний законопроект щодо відповідальності за російську музику у публічному просторі. Я вважаю, якщо людина порушила і не реагує, то вона повинна нести відповідальність», – додала депутатка ВР Наталія Піпа.