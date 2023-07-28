Суд обмежився стосовно неповнолітнього Олександра І. попередженням

Галицький районний суд покарав за дрібне хуліганство неповнолітнього Олександра І., який виконував пісню російського музиканта Віктора Цоя. Суд визнав хлопця винним за ст. 173 та обмежився попередженням. Про це ZAXID.NET повідомила народна депутатка Наталія Піпа, яка й звернулася за фактом адмінпорушення в поліцію.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 червня вул. Саксаганського, 20 вуличний музикант із Одеси Олександр І. виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. Цей інцидент відреагувала нардепка Наталія Піпа, яка проходила повз. На її прохання припинити співати мовою окупанта музикант відреагував агресивно й спілкувався російською мовою, тож депутатка викликала поліцію і написала заяву. Правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.

4 червня неповнолітній музикант опублікував відео, у якому вибачився за ненормативну лексику. Справу розглядав Галицький райсуд. Олександр І. неодноразово на судові засідання не з’являвся. Адвокат Наталії Піпи просив звільнити хлопця від відповідальності, оскільки він неповнолітній і його виховуєлише мама, що має інвалідність.

Враховуючи обставини справи, 27 липня суддя Віталій Стрельбицький визнав Олександра І. винним у дрібному хуліганстві та обмежився попередженням. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора» (№7273-д), яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.