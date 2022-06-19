Російський співак Григорий Лепс – один із багатьох російських виконавців, які підтримали війну проти Україні

Верховна Рада України на своєму засіданні у неділю, 19 червня, заборонила російську музику в медіа та у громадських місцях. Також парламентарі заборонили імпорт книг з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Рада заборона російську музику (законопроект 7273-д) в українських медіа та громадському просторі», – написав він.

За таке рішення проголосували 303 народних депутати.

Законом пропонується «повністю та безстроково заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які: містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора; та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою- агресором», — зазначено в пояснювальній записці.

За словами ініціаторів, закон прийнято з метою «прискорення розвитку музичної індустрії, збільшення частки національного продукту в радіо ефірі, на телебаченні та в громадському просторі, фінансової підтримки музичних виконавців, зокрема через механізми грантування».

Законом запроваджується визначення «національного музичного продукту» та окреслення механізми його підтримки. Зокрема, буде запроваджено перелік музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України та визначити механізм його формування. Та збільшено до 40 % частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення. А також до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.

Вводиться також заборона відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Хоча передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів. Також буде заборонено відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів, зазначає LB.ua.

Закон вводить заборону на проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці (співаки), які є громадянами держави-агресора.

«Також парламент заборонив імпорт та росповсюдження книг та іншої видавничої продукції (законопроект 7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. За – 306», – вказав Железняк.

Згідно з документом, для видань, виданих мовою держави-агресора, що ввозяться з інших країн, запроваджується дозвільний порядок ввезення, який досі діяв для видань, що ввозяться з РФ.

Крім того, законопроектом: забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів – громадян РФ. Ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

В Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України і офіційними мовами ЄС.

Книги іншими мовами можуть видаватися і розповсюджуватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Перекладна література має видаватися і розповсюджуватися в перекладах українською мовою або будь-якою офіційною мовою ЄС чи мовою корінного народу України.