За рішення проголосували 56 депутатів

Хмельницькі депутати вирішили заборонити публічне виконання російськомовного продукту в будь-яких формах на території області до повного припинення окупації Росією території України. Відповідне рішення Хмельницька облрада прийняла у середу, 15 червня. Депутати також рекомендували обласній адміністрації створити робочу групу, яка проведе роз’яснення щодо дії мораторію на російськомовний культурний продукт.

Про рішення запровадити мораторій на публічне виконання російськомовних пісень та інших культурних продуктів повідомила прес-служба Хмельницької облради. За даними прес-служби, за заборону публічно використовувати російськомовні твори на сесії у середу, 15 червня, проголосували 56 депутатів із 58 зареєстрованих.

«Обласна рада своїм рішенням запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Хмельницької області до моменту повного припинення окупації РФ території України», – йдеться у повідомленні прес-служби.

В обласній раді уточнюють, що документом також рекомендується ОВА створити міжвідомчу робочу групу для систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Хмельницької області. Очікується, що до складу групи увійдуть правоохоронці, посадовці РДА та громадськість.

Міським та сільським радам також рекомендують контролювати дотримання мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах.

Зазначимо, схоже рішення про заборону російськомовних пісень на вулицях міста прийняли в Івано-Франківську: 8 червня депутати міськради проголосували за заборону на публічне виконання творів російською мовою. Йшлося, у першу чергу, про російськомовні пісні, які спричиняли конфлікти серед вуличних музикантів та перехожих у Франківську. Раніше аналогічну заборону на виконання пісень російською ввели у Тернополі. Крім обмежень на виконання російських пісень, музикантам заборонили виступати у дні трауру чи дні пам'яті.