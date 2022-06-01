Вуличним музикантам у Тернополі заборонили виконувати твори російською мовою. Таке рішення прийняли у зв'язку з війною Росії в Україні. Крім того, музикантам забороняється виступати у дні трауру чи дні пам'яті.

Рішення прийняв міськвиконком Тернополя у середу, 1 червня, повідомляє прес-служба міськради. Одним з його пунктів є заборона вуличним музикантам виконувати твори російською мовою.

«Звертаємо особливу увагу виконавців щодо неприпустимості публічного використання творів російською мовою, в тому числі які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному ґрунті чи мають нецензурний характер», – йдеться у рішенні.

Крім того, вуличним музикантам забороняють виступати у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, у дні трауру, дні пам'яті та на час проведення культурно-масових заходів.

Також виконком визначив перелік місць, де зможуть виступати вуличні музиканти. Серед затверджених локацій вісім розташовані у центральній частині міста, п’ять – у парковій зоні, ще п’ять– в інших житлових районах Тернополя.

На одній локації впродовж дня один музикант чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох години без встановлення будь-яких сценічних конструкцій, час між виступами різних музикантів повинен тривати не менше 30 хвилин.

Нагадаємо, 24 травня перехожив побив музиканта в Івано-Франківську за виконання пісні російською мовою. Потерпілий не захотів писати заяву в поліцію.