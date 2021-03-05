20-річний вуличний музикант зі Львова співав російські пісні на площі Ринок

У центрі Львова виник конфлікт між вуличним виконавцем та перехожою, яка зробила йому зауваження через виконання пісень російською мовою. Відео словесної перепалки, яка виникла між музикантом та перехожою на площі Ринок, опублікували у Telegram-каналі «Типовий Львів».

Дівчина підійшла до вуличного музиканта та попросила припинити виконувати пісні «мовою агресора». У відповідь той заявив, що має на це право. Після словесної перепалки, під час якої музикант грубо ображав дівчину, зокрема порадив їй «піти на панель», він продовжив виконувати пісні.

Пізніше стало відомо, що цей музикант звернувся у поліцію через побиття та пошкодження його інструментів. Інцидент стався ввечері 4 березня.

«До поліції із заявою звернувся 20-річний львів’янин, який повідомив, що невідомі особи спричинили йому тілесні ушкодження та пошкодили музичні інструменти. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Наразі встановлюються обставини, причини та причетні до інциденту особи», – повідомила ZAXID.NET речниця обласної поліції Світлана Добровольська.

У поліції не повідомляють, які саме травми отримав вуличний музикант.

Також у Telegram-каналі «Типовий Львів» користувачі опублікували ще одне відео, на якому видно розбиту гітару та звуковий підсилювач. Під дописом вказано, що «приїхали радикали і розбили музикантові апаратуру. Кажуть, це була молодіжка ГО "Сокіл"».

Прінт-скрін відео Telegram-каналу «Типовий Львів»

Проте керівник ГО «Сокіл» Богдан Федунь заперечив причетність членів організації до цього інциденту.

«Рейд проводили невідомі патріотичні організації. Ми проводили такі рейди раніше неодноразово, але це не ГО «Сокіл» робила. І ніхто не прив’язувався до такої акції. Загалом ми такі рейди підтримуємо. Коли ми проводимо такі рейди, ми проводимо більш профілактичні розмови. Але бачимо, що треба такі рейди відновлювати», – заявив у коментарі ZAXID.NET керівник ГО «Сокіл» Богдан Федунь.

Нагадаємо, що у червні 2019 року були затверджені правила для вуличних музикантів, згідно з якими для виступів на вулицях міста необхідно отримати спеціальний дозвіл від міської комісії з вуличного мистецтва. Наразі невідомо, чи мав побитий музикант такий дозвіл.