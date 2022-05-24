Від удару хлопець впав і вдарився головою об бруківку

У центрі Івано-Франківська перехожий побив вуличного музиканта за виконання пісні на російській мові. Конфлікт між перехожими і музикантами стався ще в неділю, 22 травня, однак набув розголосу він після публікації відео конфлікту і публічної реакції мера Руслана Марцінківа, який сказав, що нападнику треба знайти адвоката. У прес-службі поліції Івано-Франківської області ZAXID.NET повідомили, що музиканти відмовилися писати заяву на нападника.

Судячи з опублікованого відео конфлікту спершу перехожий агресивно спілкувався із дівчиною, нецензурно вимагаючи не співати російською мовою. У відповідь дівчина казала, що «живе у вільній країні» та може вільно використовувати будь-яку мову. У їхню суперечку втручаються ще двоє хлопців-музикантів, після словесної перепалки чоловік вдарив одного з хлопців і той від удару впав на бруківку.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Івано-Франківської області, інцидент стався на вихідних, про подію правоохоронцям повідомили медики, до яких звернувся потерпілий. Виявилося, що постраждалий музикант є 37-річним мешканцем Івано-Франківська. «Повідомлення від медиків надійшло в обід у неділю, 22 травня. Чоловік при спілкуванні з правоохоронцями сказав, що претензій до нападників не має, заяву писати відмовився. Матеріали перебувають на розгляді у дільничного», – зазначили у прес-службі поліції.

На інцидент відреагував і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі місцевого телеканалу «402», зазначивши, що вже доручив муніципальній інспекції бути уважнішими та «контролювати такі речі в центрі міста». Також Марцінків доручив дізнатись, чи є заява у поліцію і сказав, що потрібно знайти нападнику адвоката.

Зазначимо, що ще в середині березня сам Руслан Марцінків закликав мешканців Франківська не реагувати агресивно на російську мову і не розводити ворожнечі всередині країни.