Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста не реагувати агресивно на російську мову, поставитися до переселенців із розумінням і не розводити ворожнечі всередині країни. Разом із тим, мер зазначив, що міська влада працює над мовним питанням і скоро відбудеться «лагідна українізація».

Своє прохання до містян мер Івано-Франківська озвучив під час ефіру на радіо ефіру на радіо «Західний полюс». Зокрема, Руслан Марцінків наголосив, що розуміє стурбованість мешканців через збільшення звучання російської мови на вулицях міста, але просить зараз не розпалювати внутрішню ворожнечу.

«Ми маємо 13 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, близько 30 тисяч за нашими підрахунками є. Нам всім, напевно, не дуже подобається, що збільшилося російської мови на наших вулицях, нам, напевно, не подобається певна поведінка певних людей з внутрішньо переміщених осіб, але я хочу звернутися, щоб ви зрозуміли, що ворог хоче нас посварити, стикнути лобами. Щоб хай краще українці між собою розбираються, ніж ідуть воювати за свою державу», – сказав Руслан Марцінків.

Також він запевнив мешканців Івано-Франківська, що влада працює і над мовним питанням, тому попросив не реагувати агресивно та не проводити опитувань у соцмережах про ставлення до переселенців.

«Ми над цим працюємо, лагідна українізація відбудеться через освіту, через церкви, через інші засоби, але, будь ласка, давайте у соцмережах не підігрувати ворогу і не проводити опитування стосовно внутрішньопереміщених осіб», – зазначив Руслан Марцінків.