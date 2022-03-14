Уряд компенсує громадам, які прийняли переселенців, витрати за комунальні послуги

Івано-Франківська область, починаючи з першого дня війни, прийняла понад 60 тис. переселенців з інших областей України. Лише у обласному центрі станом на понеділок, 14 березня, офіційно зареєструвались та отримали відповідне посвідчення 12 тис. внутрішньо переміщених осіб, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами мера, зараз розробляється план допомоги зі сплати комунальних платежів громадам, які поселили переселенців безплатно. «Це ініціатива уряду. Також усім бюджетним закладам, які приймають евакуйованих будуть виплачувати компенсації за тепло, воду, газ, купівлю дров. Окрім того, зараз опрацьовується програма соціального житла. Його надаватимуть тим, хто втратив свою домівку на війні. Загалом досить хороші соціальні програми, які допоможуть пережити кризу», – заявив Руслан Марцінків.

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що наразі у територіальній громаді офіційно зареєструвалися та отримали тимчасове посвідчення 12 тис. переселенців. Водночас за словами голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлани Онищук, загалом область прийняла 60 тис. людей з областей де тривають активні бойові дії.

«Ми їх зустрічаємо і розселяємо, допомагаємо продуктами, речами першої потреби. Вже на сьогодні розроблені відповідні тимчасові посвідчення, які дають право на отримання відповідних послуг. Ці посвідчення ми роздали в територіальні громади де поселяються люди, а також в ЦНАП», – повідомила Світлана Онищук.

Також голова ОДА повідомила, що область отримує багато допомоги від закордонних організацій, яку потім перенаправляють у ті регіони України, де є найбільша потреба. Для цього в області створено Координаційний центр з питань міжнародної гуманітарної допомоги. Міжнародні організації, іноземці та громадяни України, які перебувають за кордоном та мають бажання надати гуманітарну допомогу, для консультації можуть звертатися за телефоном: 050 021 637 7 або 093 516 592 8.

Хроніки опору. День дев’ятнадцятий – у прямій трансляції на ZAXID.NET