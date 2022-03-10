Мер Франківська закликав використовувати землю по максимуму

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців громади готуватися до весняно-польових робіт. Цього року планується організувати 15 маршрутів до дачних ділянок. Перевезення розпочнуться з 12 квітня, повідомив міський голова під час свого звернення у четвер, 10 березня.

За словами мера Івано-Франківська, щоб забезпечити потреби міста та військових, важливо, щоб вся земля на території громади була розорана і на ній були насаджені овочі.

«Зараз, хоч і трохи сніжить і похолодало, та все ж на календарі весна. А це означає, що незабаром початок городніх робіт. Хочу зауважити, що місто традиційно місто організовує перевезення до садів-городів. Цьогоріч плануємо запустити автобуси за п’ятнадцятьма маршрутами. Їздити почнуть традиційно з 12 квітня. Про графіки та старт перевезень ще нагадаю», – повідомив Руслан Марцінків.

Цього року до вирощування овочів долучиться і комунальне підприємство «Франківськ Агро», яке незабаром почне свою діяльність. В першу чергу урожай буде спрямований на забезпечення потреб армії та громади.

Зазначимо, що КП «Франківськ Агро» міська рада створила у липні 2021 року. Статутний капітал підприємства 7 млн грн. Основний вид діяльності: вирощування зернових і бобових культур та насіння олійних культур.

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