За словами мера Франківська, оренда квартир піднялася у 5-10 раз, хостелів у 3-4 рази

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав власників готелів, хостелів, та квартир не підвищувати цін на проживання. Мер пообіцяв жорстко карати тих, хто спекулює на людській біді та пригрозив публічним осудом.

У зверненні 9 березня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що йому відомо про випадки, коли орендодавці суттєво підвищували ціни на оренду житла.

«Звертаюся з дуже прямою погрозою до всіх власників готелів, хостелів, квартир — не мародерствуйте. Маю інформацію, що квартири піднялися у 5-10 раз, хостели у 3-4 рази. Сьогодні у Франківську немає війни, але якщо не вистоїть Київ, Чернігів, інші міста, то війна буде тут і ворог не зупиниться. Тому не мародерствуйте, ми будемо жорстко, там, де ці факти виявлені, карати. І попрошу публічного осуду обов’язково для тих, хто мародерить на цих речах», – заявив Руслан Марцінків.

Подібне попередження зробив і міський голова Коломиї Богдан Станіславський після того, як отримав від поліцейських інформацію про таксиста, який врази підвищив тариф на перевезення по місту для переселенців.

«Побори у таксі будуть прирівнюватися до мародерства! Сьогодні правоохоронці зафіксували неприємний випадок. Таксист, перевозячи переселенців від військкомату на Канаду зажадав від них 400 гривень. Попереджаю офіційно: кожен наступний такий випадок буде прирівнюватися до мародерства. Це низько – наживатися на трагедії українців. Закликаю кожного перевізника дотримуватися звичних тарифів на послуги», – заявив мер Коломиї.

Зазначимо, що словами голови облдержадміністрації Світлани Онищук станом на середу, 9 березня, Івано-Франківська область вже прийняла 38 тис. переселенців. Очікується, що найближчим часом в область приїде ще 15 тис. людей.