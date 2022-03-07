У Івано-Франківську закликають переселенців реєструватися для отримання соціальної допомоги

У Івано-Франківську 2,3 тис. людей отримали посвідчення внутрішньоперемішених осіб. Для його отримання потрібно зареєструватися в одному з ЦНАПів міста. Також заяву можна подати в соціальних їдальнях, які відкрили у чотирьох ліцеях, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму зверненні у понеділок, 7 березня.

«Уже зареєстровано та видано довідку ВПО в Івано-Франківську 2,3 тис. переселенців. Зареєструватися можна у ЦНАПах. З 9:00 до 16:00 – за адресами вул. Галицька, 124А, вул. Гетьмана Мазепи,185, вул. Івана Павла ІІ, 4. І цілодобово у центральному ЦНАПі на Незалежності,9. А також реєстрація працює на базі соціальних їдалень та всіх сільських ЦНАПів», – повідомив Руслан Марцінків

Соціальні їдальні в Івано-Франківську працюють на базі чотирьох ліцеїв: №5 (вулиця Івана Франка, 19), №9 (вулиця Гетьмана Мазепи, 169), №18 (вулиця Тролейбусна, 7) та №22 (вулиця Івана-Павла ІІ, 24).

Також міський голова закликав підприємців виходити на роботу і застеріг від підвищення цін.

«Це дуже важливо, щоб інфраструктура в місті працювала. Особливо наголошую власникам магазинів. Багато людей приїхали у наше місто взагалі без речей. І дуже важливо, щоб було де придбати їх. Всі промислові магазини обов’язково повинні працювати. Мають бути місця, де люди зможуть купити собі найнеобхідніше : засоби гігієни, білизну. Бо багато хто приїхав до нас зовсім без нічого. І наголошу не піднімати ціни. В такий час наживатися на людях не маємо права. В іншому випадку це також будемо прирівнюватись до мародерства. А покарання буде суворим!», – заявив мер Івано-Франківська.

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