Соціальні столові працюватимуть з 12:00 до 15:00

У Івано-Франківську у п'ятьох школах відкриють соціальні їдальні. Передусім їх організовують для переселенців, але придбати обід за соціальною ціною зможе будь-хто. Також у їдальнях можна буде оформити тимчасове посвідчення вимушено переміщеної особи. Їдальні працюватимуть у ліцеях № 5, 15, 18 та 22 та початковій школі № 9 з 12:00 до 15:00, повідомив міський голова Руслан Марцінків у четвер, 4 березня.

З п'ятниці, 5 березня, в Івано-Франківську відкриються соціальні їдальні, тут можна буде не лише пообідати, а й оформити документи для отримання тимчасового посвідчення вимушено переміщеної особи. «Розміщуємо їх на базі обраних закладів освіти: ліцеїв № 5, 15, 18, 22 та початкової школи – №9. Робота почнеться з 12.00 години. Плануємо що з 12 до 15 години можна буде придбати обід за соціальною ціною. Робимо це в першу чергу для того, щоб могли поїсти вимушено переміщені люди. Також тут можна буде пройти тут реєстрацію, щоб отримати тимчасове посвідчення вимушено переміщених осіб», – повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За словами мера, вже у всіх ЦНАПах почали реєстрацію та видачу тимчасового посвідчення вимушено переміщених осіб. Ці посвідчення спростять переадресацію соціальних виплат.

Можна звертатися цілодобово за адресами:

вул. Незалежності, 9. З 9:00 до 16:00:

вул. Галицька, 124А;

вул. Гетьмана Мазепи,185;

вул. Івана Павла ІІ, 4.

Переглянути і завантажити заяву для реєстрації можна за цим посиланням: https://cutt.ly/vAhMSDB

Також переселенці цілодобово можуть отримати медичну допомогу у будь-якій лікарні Івано-Франківська. Телефони гарячої лінії міських поліклінік:

Поліклініка №1 - 068 233 54 26

Поліклініка №2 - 068 065 41 68

Поліклініка №3 - 068 139 72 90

Поліклініка №4 - 095 915 66 60

Поліклініка № 5 - 098 382 69 06

Дитяча поліклініка - 099 783 12 61

Окрім цього, внутрішньопереміщені особи також можуть підписувати декларацію з місцевими сімейними лікарями.